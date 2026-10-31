Иранская делегация прибыла в Доху для переговоров — Anadolu Agency

Иранская делегация, в состав которой входит заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи, прибыла в Доху, Катар, для переговоров. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на иранский источник в газете Al-Araby Al-Jadeed.

Посредничество Катара

По данным газеты, делегация находится в столице Катара, чтобы содействовать взаимодействию с катарским посредником. Ее визиту предшествовали интенсивные консультации катарской переговорной делегации в Тегеране.

Иранский источник утверждает, что эти консультации позволили добиться прорыва в непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном. По информации Al-Araby Al-Jadeed, иранская переговорная группа также направилась в Доху вместе с катарской делегацией, возвращавшейся из Тегерана.

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Собеседник газеты заявил, что контакты с американской стороной происходят непрямо — через посредника, а не напрямую.

Возможное участие США

Источники, близкие к посредническим усилиям Катара и Пакистана, сообщили Al-Araby Al-Jadeed, что в рамках дипломатического процесса в Доху ожидается прибытие американской делегации. По их словам, представители США могут провести прямые переговоры с иранскими переговорщиками в столице Катара.

Газета отмечает, что эти события могут открыть путь к возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном после согласования первоначальных шагов по ядерной программе Ирана, судоходству через Ормузский пролив и финансовым стимулам для Тегерана.

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