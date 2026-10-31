Irańska delegacja przybyła do Dohy na rozmowy — Anadolu Agency

Irańska delegacja, w której skład wchodzi zastępca szefa irańskiego MSZ Abbas Araghchi, przybyła do Dohy w Katarze na rozmowy. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na irańskie źródło w gazecie Al-Araby Al-Jadeed.

Mediacja Kataru

Według gazety delegacja przebywa w stolicy Kataru, aby ułatwić kontakty z katarskim mediatorem. Jej wizyta została poprzedzona intensywnymi konsultacjami katarskiej delegacji negocjacyjnej w Teheranie.

Irańskie źródło twierdzi, że konsultacje te pozwoliły osiągnąć przełom w pośrednich rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem. Według Al-Araby Al-Jadeed irańska grupa negocjacyjna również udała się do Dohy wraz z katarską delegacją wracającą z Teheranu.

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Rozmówca gazety oświadczył, że kontakty ze stroną amerykańską odbywają się pośrednio — za pośrednictwem mediatora, a nie bezpośrednio.

Możliwy udział USA

Źródła bliskie wysiłkom mediacyjnym Kataru i Pakistanu poinformowały Al-Araby Al-Jadeed, że w ramach procesu dyplomatycznego do Dohy ma przybyć delegacja USA. Według nich przedstawiciele USA mogą przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z irańskimi negocjatorami w stolicy Kataru.

Gazeta zauważa, że wydarzenia te mogą otworzyć drogę do wznowienia rozmów między Waszyngtonem a Teheranem po uzgodnieniu wstępnych kroków dotyczących irańskiego programu nuklearnego, żeglugi przez Cieśninę Ormuz oraz zachęt finansowych dla Teheranu.

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