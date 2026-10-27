W południowym Izraelu w dniu głosowania spodziewana jest sztormowa pogoda z ulewami, burzami i ryzykiem niebezpiecznych nagłych powodzi. Najtrudniejsze warunki pogodowe prognozowane są na południu Negewu, w Arawie, na Pustyni Judzkiej i w rejonie Morza Martwego.

Ulewy i burze na południu

Jak podaje Jerusalem Post, po południu na południe kraju napłynie wilgoć z obszaru niskiego ciśnienia rozciągającego się od Morza Czerwonego. Opady mają rozpocząć się najpierw na południu Negewu, a następnie szybko objąć Wyżyny Negewskie, Arawę i okolice Morza Martwego.

Miejscami prognozowane są intensywne opady deszczu, burze, wyładowania atmosferyczne, porywy wiatru i grad. W północnych i centralnych rejonach Izraela przy zmiennym zachmurzeniu również możliwe są lokalne opady, jednak nie oczekuje się tam istotnych utrudnień.

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Możliwe ograniczenia na drogach

Policja ostrzegła przed możliwym zamknięciem dróg do Ejlat i z tego miasta z powodu znacznych opadów oczekiwanych w Arawie we wtorek od 14:00 do 20:00. Decyzje o ograniczeniach ruchu będą podejmowane w zależności od lokalnych warunków pogodowych.

Na czas złej pogody zostaną zamknięte wszystkie miejsca przeznaczone do pieszych wycieczek między Beer-Szewą a Ejlatem. Mieszkańców i turystów wezwano, aby nie zbliżali się do koryt cieków wodnych, ponieważ powodzie na tych obszarach mogą stanowić zagrożenie dla życia, a także aby przygotowali się na możliwe utrudnienia w ruchu.

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