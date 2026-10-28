Pakistańskie siły bezpieczeństwa poinformowały o śmierci dziewięciu bojowników podczas dwóch operacji wywiadowczych w rejonach Kachhi i Wadh w prowincji Beludżystan. Jak podaje Dawn, służba prasowa pakistańskich sił zbrojnych ISPR przekazała, że operacje przeprowadzono 26 października po otrzymaniu informacji o obecności bojowników.

Operacje w Kachhi i Wadhu

Według ISPR w rejonie Kachhi siły bezpieczeństwa zniszczyły kryjówkę i zabiły siedem osób, które określono jako terrorystów, podczas wymiany ognia. Wojskowi poinformowali również o przejęciu broni i amunicji.

W rejonie Wadh siły bezpieczeństwa, według ISPR, namierzyły i przechwyciły przemieszczających się bojowników. Podczas wymiany ognia zginęły kolejne dwie osoby. Pakistańska armia oświadczyła, że także w tym przypadku przejęła broń i amunicję.

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Oświadczenia wojska i prezydenta

Państwo pakistańskie określa grupy działające w Beludżystanie terminem Fitna al-Hindustan. Termin ten jest używany, aby podkreślić domniemany udział Indii w terroryzmie i destabilizacji w Pakistanie; takie oskarżenia są stanowiskiem strony pakistańskiej.

ISPR poinformowała, że kontynuuje operacje poszukiwania innych bojowników na obszarach nalotów, a także zamierza kontynuować kampanię antyterrorystyczną Azm-e-Istehkam. Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari pochwalił działania sił bezpieczeństwa i oświadczył, że plany zagranicznych sponsorów bojowników oraz lokalnych współpracowników zostaną udaremnione.

Według Pakistańskiego Instytutu Badań nad Konfliktami i Bezpieczeństwem we wrześniu w kraju odnotowano 225 ataków, o 13,1% więcej niż w sierpniu. Na Beludżystan przypadło 131 ataków, czyli 58,2% ogólnej liczby. Instytut poinformował również o 35 operacjach w prowincji i 171 zabitych bojownikach.

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