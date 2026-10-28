Пакистанские силы безопасности заявили о гибели девяти боевиков во время двух разведывательных операций в районах Качхи и Вадх в провинции Белуджистан. По данным Dawn, пресс-служба пакистанских вооруженных сил ISPR сообщила, что операции провели 26 октября после получения данных о присутствии боевиков.

Операции в Качхи и Вадхе

По утверждению ISPR, в районе Качхи силы безопасности уничтожили укрытие и убили семь человек, которых назвали террористами, во время перестрелки. Военные также заявили об изъятии оружия и боеприпасов.

В районе Вадх силы безопасности, по данным ISPR, отследили и перехватили перемещение боевиков. Во время перестрелки погибли еще два человека. Пакистанская армия заявила, что и в этом случае изъяла оружие и боеприпасы.

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Заявления военных и президента

Пакистанское государство называет группировки, действующие в Белуджистане, термином Fitna al-Hindustan. Этот термин используют, чтобы акцентировать на предполагаемой причастности Индии к терроризму и дестабилизации в Пакистане; такие обвинения являются позицией пакистанской стороны.

ISPR сообщила, что продолжает операции по поиску других боевиков в районах рейдов, а также намерена продолжать контртеррористическую кампанию Azm-e-Istehkam. Президент Пакистана Асиф Али Зардари отметил действия сил безопасности и заявил, что планы иностранных покровителей боевиков и местных пособников будут сорваны.

По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в сентябре в стране зафиксировали 225 нападений — на 13,1% больше, чем в августе. На Белуджистан пришлось 131 нападение, или 58,2% общего количества. Институт также сообщал о 35 операциях в провинции и 171 погибшем боевике.

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