巴基斯坦称九名武装分子在俾路支省死亡——《黎明报》

巴基斯坦安全部队称，在俾路支省卡奇和瓦德地区开展的两次情报行动中，九名武装分子死亡。据《黎明报》报道，巴基斯坦武装部队新闻部门ISPR表示，在收到有关武装分子存在的信息后，这些行动于10月26日展开。

卡奇和瓦德的行动

ISPR称，在卡奇地区，安全部队在交火中摧毁了一处藏身处，并打死7名被称为恐怖分子的人员。军方还称缴获了武器和弹药。

ISPR称，在瓦德地区，安全部队追踪并拦截了武装分子的行动。另有两人在交火中死亡。巴基斯坦军方表示，在此案中也缴获了武器和弹药。

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军方和总统的声明

巴基斯坦政府将活跃于俾路支省的组织称为Fitna al-Hindustan。该术语用于强调印度被指参与巴基斯坦境内的恐怖主义和破坏稳定活动；此类指控是巴基斯坦方面的立场。

ISPR表示，正在继续在突袭区域搜寻其他武装分子的行动，并打算继续开展Azm-e-Istehkam反恐行动。巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里赞扬了安全部队的行动，并表示武装分子的外国支持者和当地帮凶的计划将被挫败。

据巴基斯坦冲突与安全研究所数据，9月该国记录到225起袭击，比8月增加13.1%。其中，俾路支省发生131起袭击，占总数的58.2%。该研究所还报告称，该省开展了35次行动，171名武装分子死亡。

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