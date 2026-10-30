在伊朗德黑兰，哈米德·米尔扎埃伊称，3月9日对一栋住宅楼的袭击造成其12名家人死亡，其中包括他26岁的妻子莫哈德塞。据他所说，这对夫妇一年前搬进家族住宅的一套公寓，并正准备迎接孩子的出生。

房屋遭袭

据半岛电视台报道，米尔扎埃伊3月9日约13时离开家，前往工作地点。14时30分，他的妻子发消息请他购买头痛药。当他尝试回电时，她的电话无法接通，其他亲属的电话也是如此。

米尔扎埃伊声称，在他回家前约五分钟听到了呼啸声——随后发生了第一次导弹袭击。他说，在接下来的几分钟内，又有五枚导弹击中这栋房屋。男子抵达现场时，建筑正在燃烧，通往二楼的楼梯已被毁坏，而他的妻子当时就在二楼。

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在废墟下搜寻

米尔扎埃伊表示，红新月会工作人员帮助从废墟中救出了几名住在一楼的邻居。与此同时，袭击发生后的最初几个小时内没有找到他的亲属。到傍晚，建筑内未再发现任何人，他的12名家人被视为失踪。

该男子称，在20天里，他每天都回到废墟，在碎石和导弹残骸中寻找亲人。在遇难者中，他提到妻子、父母、祖父、祖母、叔叔及其他亲属。据他所说，这栋房子由他的祖父和父亲的兄弟建造，其中的公寓分配给了家庭成员。

袭击发生七个月后，米尔扎埃伊说，他仍继续来到这栋被毁的房屋。他说，自己感觉仿佛人生被埋葬在这些废墟之下。

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