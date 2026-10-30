W Teheranie w Iranie Hamed Mirzaei powiedział, że w wyniku ataku na budynek mieszkalny 9 marca zginęło 12 członków jego rodziny, w tym jego 26-letnia żona Mohaddeseh. Według niego małżonkowie rok temu zamieszkali w mieszkaniu w rodzinnym domu i przygotowywali się na narodziny dziecka.

Atak na dom

Jak pisze Al Jazeera, 9 marca Mirzaei wyszedł z domu około godziny 13:00, aby wstąpić do pracy. O 14:30 żona napisała do niego z prośbą o kupienie leku na ból głowy. Gdy próbował oddzwonić, jej telefon był niedostępny, podobnie jak telefony innych krewnych.

Mirzaei twierdzi, że około pięć minut przed powrotem do domu usłyszał świst — wtedy doszło do pierwszego uderzenia rakietowego. W kolejnych minutach, jak powiedział, w dom trafiło jeszcze pięć rakiet. Gdy mężczyzna dotarł na miejsce, budynek płonął, a schody na drugie piętro, gdzie znajdowała się jego żona, były zniszczone.

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Poszukiwania pod gruzami

Według Mirzaeiego przedstawiciele Czerwonego Półksiężyca pomogli wydostać spod gruzów kilku sąsiadów z pierwszego piętra. Jednocześnie jego krewnych nie odnaleziono w pierwszych godzinach po uderzeniu. Do wieczora w budynku nie znaleziono już nikogo, a 12 członków jego rodziny uznano za zaginionych.

Mężczyzna przekazał, że przez 20 dni codziennie wracał do ruin i szukał bliskich wśród gruzów oraz pozostałości rakiet. Wśród zabitych wymienił żonę, rodziców, dziadka, babcię, wujka i innych krewnych. Według niego dom zbudowali jego dziadek i brat ojca, a mieszkania w nim rozdzielono między członków rodziny.

Siedem miesięcy po ataku Mirzaei, jak powiedział, nadal przychodzi do zniszczonego domu. Powiedział, że czuje, jakby jego życie było pogrzebane pod tymi ruinami.

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