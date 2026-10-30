英国组织Centre for Information Resilience（CIR）识别出苏丹交战各方的25名指挥官；在当地传出性暴力报告时，他们曾在五处地点出现。该调查涵盖准军事组织快速支援部队（RSF）、苏丹武装部队及其盟友武装组织，半岛电视台报道。

证据与结论的边界

研究人员核实了指挥官的身份、地点，以及在可能的情况下核实拍摄日期。两名分析师独立确认了指挥官的在场情况，收集的数据则与受害者证词、袭击报告、威胁以及风险升高的迹象进行比对，其中包括强迫将男性与女性分开。

CIR表示，有合理理由认为被识别的指挥官对性暴力负有直接或间接责任。同时，该组织强调，数据有限，无法确定特定人员对个别强奸案件的个人责任。出现地点、军衔和在特定地点反复出现，可能构成进一步调查的依据，但这些因素本身并不能证明刑事罪责。

法希尔与瓦德迈达尼

在北达尔富尔法希尔附近被CIR记录到的RSF指挥官中，包括副指挥官阿卜杜勒·拉希姆·哈姆丹·达加洛，他是RSF领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛的兄弟。其于2025年10月26日出现在原第6步兵师基地、并于同年11月4日出现在沙特医院的情况均得到确认。

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联合国事实调查团记录了RSF攻占法希尔期间发生的大规模和轮奸事件，包括发生在沙特医院和该市大学内的事件。CIR还分析了一段于2025年10月26日发布在TikTok上的视频：RSF女子分队指挥官哈德马拉·哈什明·赫里卡（又名希拉兹·哈立德）在视频中向战斗人员讲话。该组织认为她的言论是对强奸的直接煽动，但无法确定确切拍摄地点。

此外，该调查还描述了阿布阿克拉·穆罕默德·艾哈迈德·阿尔瓦基勒，即人称“凯卡尔”的人物。2023年12月，他被任命为RSF驻瓦德迈达尼一个师的指挥官；2024年10月，他转投军队一方，并成为与军队结盟的苏丹盾牌部队指挥官。联合国人权办公室曾报告称，2025年1月10日，该武装组织的战斗人员从泰巴营地绑架了13名女性和1名男性。

英国制裁

10月26日，英国因涉嫌实施暴行，包括与冲突有关的性暴力，对苏丹交战部队的15名高级指挥官实施制裁。限制措施包括冻结资产和旅行禁令。制裁名单与CIR报告中的25名指挥官名单相互独立，且并不意味着刑事判决。

RSF和苏丹武装部队未回应半岛电视台就调查结论提出的问询。双方此前均否认其人员实施性暴力的指控。

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