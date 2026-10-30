2024年，印度异宠市场估值为4260万美元，到2030年可能接近翻番。收入提高、社交媒体以及流行文化的影响正在推动需求增长，Mongabay报道称，该信息援引自Humane World for Animals的一份报告。

通过社交媒体销售

尽管已有旨在打击非法野生动物贸易的法律，但由于执法漏洞和不受监管的网络平台，这类交易仍在持续。即时通信应用中的封闭群组使交易能够绕过健康检查和文件要求。

Humane World for Animals印度负责人苏曼特·宾杜马达夫表示，社交媒体正在使饲养异宠变得常态化。他说，算法会传播受众互动度高的视频，这可能会增加需求。人们在互动动物园中与动物接触，也会助长这类需求的形成。

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登记与法律漏洞

2020年，印度环境部推出了一项自愿申报机制：非本土物种的所有者可以向当局申报其动物，而不会面临被追诉的风险。报告显示，30个邦和联邦属地的4万多人申报了自己的异宠。

印度还更新了野生动物立法，要求对CITES公约附录所列物种的持有、转让、出生和死亡进行登记。同时，环境法律师舒布拉·索蒂耶强调，本土野生动物贸易被禁止，而异域非本土物种市场则是合法的，但受到监管。

报告列出的问题包括：在线登记门户的技术故障、识别部分已登记动物的困难，以及未被列入CITES附录物种的法律地位不明确。自然保护组织的代表还指出，不同机构在海关行动中的协调存在困难，并且被没收动物的后续命运和遣返问题尚不明确。

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