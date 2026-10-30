Wartość rynku egzotycznych zwierząt domowych w Indiach oszacowano na 42,6 mln dolarów w 2024 roku, a do 2030 roku może on niemal się podwoić. Wzrostowi popytu sprzyjają wyższe dochody ludności, media społecznościowe i wpływ popkultury, informuje Mongabay, powołując się na raport organizacji Humane World for Animals.

Sprzedaż przez media społecznościowe

Mimo przepisów mających przeciwdziałać nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami, proceder ten trwa z powodu luk w egzekwowaniu prawa i niekontrolowanych platform internetowych. Zamknięte grupy w komunikatorach umożliwiają zawieranie transakcji z pominięciem kontroli zdrowotnych i wymogów dotyczących dokumentów.

Dyrektor Humane World for Animals w Indiach, Sumant Bindumadhav, zaznaczył, że media społecznościowe normalizują trzymanie egzotycznych zwierząt. Jak stwierdził, algorytmy rozpowszechniają filmy o wysokim zaangażowaniu odbiorców, co może zwiększać popyt. Tworzeniu takiego popytu sprzyja również kontakt ze zwierzętami w ogrodach zoologicznych typu petting zoo.

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Rejestracja i luki prawne

W 2020 roku indyjskie ministerstwo środowiska wprowadziło dobrowolny system deklarowania: właściciele gatunków nierodzimych mogli zgłaszać zwierzęta władzom bez ryzyka ścigania. Według raportu ponad 40 tys. osób w 30 stanach i terytoriach związkowych zadeklarowało swoje egzotyczne zwierzęta domowe.

Indie zaktualizowały także przepisy dotyczące dzikiej przyrody, nakładając obowiązek rejestracji posiadania, przekazania, narodzin i śmierci gatunków umieszczonych w wykazach konwencji CITES. Jednocześnie prawniczka zajmująca się ochroną środowiska Shubhra Sothiye podkreśliła, że handel rodzimymi dzikimi zwierzętami jest zakazany, podczas gdy rynek egzotycznych gatunków nierodzimych jest legalny, lecz regulowany.

Wśród problemów wymienionych w raporcie znalazły się awarie techniczne w internetowych portalach rejestracyjnych, trudności z identyfikacją niektórych zarejestrowanych zwierząt oraz niepewny status prawny gatunków niewymienionych w wykazach CITES. Przedstawiciele organizacji ochrony przyrody wskazują także na trudności w koordynacji między różnymi instytucjami podczas operacji celnych, a także na niepewność co do dalszego losu i repatriacji skonfiskowanych zwierząt.

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