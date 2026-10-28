Policja w Australii poszukuje 25-letniego Denzela Dynevora, który uciekł spod nadzoru urzędników państwowych w siłowni w dzielnicy Eastern Heights w Ipswich, na zachód od Brisbane. Jak informuje ABC News, mężczyzna przebywał w siłowni wraz z pracownikami Forensic Disability Services Queensland.

Ucieczka przez wyjście awaryjne

We wtorek około godziny 11:20 Dynevor wybiegł z siłowni przez wyjście awaryjne. Od tego czasu nie był widziany. ABC News określa mężczyznę jako przestępcę seksualnego.

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Ostrzeżenie policji

Funkcjonariusze wezwali obywateli, by nie zbliżali się do Dynevora. Jest on opisywany jako rdzenny mieszkaniec Australii, mający około 160 centymetrów wzrostu, brązowe oczy i ciemnobrązowe włosy.

Ostatnio widziano go w czarnej koszulce bez rękawów, niebieskich spodenkach i czarnych butach, jednak mógł zmienić ubranie. Policja prosi osoby, które widziały mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, o natychmiastowy kontakt z organami ścigania. Forensic Disability Services Queensland zapewnia opiekę dorosłym osobom przetrzymywanym na podstawie sądowo-psychiatrycznych nakazów.

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