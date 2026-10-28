Полиция Австралии разыскивает 25-летнего Дензела Дайневора, который сбежал из-под надзора государственных служащих в спортзале района Истерн-Хайтс города Ипсвич, к западу от Брисбена. Как сообщает ABC News, мужчина находился в спортзале вместе с сотрудниками Forensic Disability Services Queensland.

Побег через аварийный выход

Во вторник примерно в 11:20 Дайневор выбежал из спортзала через аварийный выход. С тех пор его не видели. ABC News называет мужчину сексуальным преступником.

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Предупреждение полиции

Правоохранители призвали граждан не приближаться к Дайневору. Его описывают как представителя коренных народов Австралии ростом около 160 сантиметров, с карими глазами и темно-каштановыми волосами.

В последний раз его видели в черной майке без рукавов, синих шортах и черной обуви, однако он мог сменить одежду. Полиция просит тех, кто видел мужчину или располагает информацией, которая может помочь в его розыске, немедленно обратиться к правоохранителям. Forensic Disability Services Queensland занимается совершеннолетними людьми, содержащимися на основании судебно-психиатрических предписаний.

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