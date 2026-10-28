W Bagdadzie systemy obrony powietrznej ambasady USA przechwyciły bezzałogowce zbliżające się do ufortyfikowanej Zielonej Strefy. Irackie źródła bezpieczeństwa poinformowały Asharq Al-Awsat, że zestrzelono dwa prawdopodobnie rozpoznawcze drony, które według wstępnej oceny nie były uzbrojone.

Różne dane dotyczące liczby dronów

Jednocześnie iracka Komórka Mediów Bezpieczeństwa oświadczyła, że przechwyciła jeden niezidentyfikowany statek powietrzny w pobliżu Zielonej Strefy. Szef tej struktury, generał porucznik Saad Maan, zaznaczył, że dźwięk słyszany w Bagdadzie był skutkiem przechwycenia nieznanego aparatu.

Świadkowie poinformowali redakcję o dwóch głośnych wybuchach w pobliżu miejsc przechwycenia. Mieszkańcy przekazali również, że szczątki drona znaleziono w pobliżu ulicy ar-Raszid w starej części Bagdadu. Według Reutersa, na którego powołuje się Asharq Al-Awsat, systemy obrony powietrznej ambasady zostały aktywowane po wykryciu dronów lecących w kierunku Zielonej Strefy, a szczątki dwóch aparatów znaleziono w różnych miejscach.

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Śledztwo w sprawie pochodzenia aparatów

Siły bezpieczeństwa ustalają pochodzenie bezzałogowców i cel ich lotu. Według informacji źródeł redakcji szczątki rozleciały się również w rejonie Zielonej Strefy, targu Szordża, ulicy ar-Raszid oraz dzielnicy Kadimija. Nie informowano o zabitych ani rannych wśród cywilów.

Zielona Strefa, gdzie znajdują się budynki rządowe i zagraniczne misje dyplomatyczne, już wcześniej wielokrotnie była celem ataków wymierzonych w ambasadę USA i inne przedstawicielstwa dyplomatyczne. Cel obecnego wystrzelenia dronów nie został jeszcze ustalony.

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