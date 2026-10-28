Prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył w Bejrucie, że kontynuacja izraelskich ataków na południu kraju utrudnia realizację porozumienia osiągniętego podczas rozmów w Waszyngtonie. Jak podaje Asharq Al-Awsat, według Auna kontakty Bejrutu ze stroną amerykańską w sprawie wstrzymania uderzeń nie przyniosły dotąd rezultatów.

Podczas spotkania z irlandzką minister spraw zagranicznych i obrony Helen McEntee prezydent Libanu oskarżył Izrael o niewywiązywanie się z ustaleń. Twierdzi on, że siły izraelskie nadal ostrzeliwują wsie i miasta na południu Libanu, niszczą mienie oraz burzą domy buldożerami.

Wezwanie do zaprzestania ataków

Aun oświadczył, że działania te uniemożliwiają libańskiej armii rozszerzenie kontroli państwa aż do granicy międzynarodowej, zakończenie obecności ugrupowań zbrojnych oraz przywrócenie stabilności. Wezwał zaprzyjaźnione kraje, w tym Irlandię, do wywarcia presji na Izrael, aby zaprzestał ataków, wycofał wojska z południa Libanu i uwolnił libańskich więźniów.

Według prezydenta umożliwiłoby to państwu libańskiemu odbudowę zniszczonych społeczności i ułatwiło powrót przesiedlonych mieszkańców.

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Mandat UNIFIL

Aun potwierdził również dążenie Libanu do przedłużenia mandatu Tymczasowych Sił ONZ w Libanie, UNIFIL, do 2027 roku. Obecny mandat misji wygasa z końcem roku. Prezydent podkreślił, że siły pokojowe monitorują sytuację na południu kraju, wspierają rozmieszczenie libańskiej armii w pobliżu granicy międzynarodowej oraz udzielają miejscowym mieszkańcom pomocy humanitarnej, społecznej i medycznej.

Jeśli przedłużenie mandatu UNIFIL nie będzie możliwe, Bejrut jest gotowy rozważyć udział sił europejskich na mocy porozumień z Unią Europejską lub poszczególnymi krajami europejskimi, we współpracy z ONZ. Aun ostrzegł, że wycofanie sił pokojowych bez zastąpienia ich innymi może stworzyć próżnię bezpieczeństwa na południu Libanu i negatywnie wpłynąć na stabilność regionalną.

Helen McEntee z kolei potwierdziła gotowość Irlandii do dalszego udziału w operacjach pokojowych oraz wspierania libańskiej armii, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji państwowych kraju.

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