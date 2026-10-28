黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩在贝鲁特表示，以色列持续袭击该国南部，正在阻碍落实在华盛顿谈判期间达成的协议。据Asharq Al-Awsat报道，奥恩称，贝鲁特与美方就停止空袭进行的接触迄今尚未取得成果。

在与爱尔兰外交和国防部长海伦·麦肯蒂会晤时，黎巴嫩总统指责以色列未履行相关协议。他称，以色列军队继续炮击黎巴嫩南部的村庄和城镇，破坏财产，并用推土机拆除房屋。

呼吁停止袭击

奥恩表示，这些行动使黎巴嫩军队无法将国家控制延伸至国际边界、结束武装团体的存在并恢复稳定。他呼吁包括爱尔兰在内的友好国家向以色列施压，要求其停止袭击、从黎巴嫩南部撤军并释放黎巴嫩囚犯。

总统表示，这将使黎巴嫩国家能够重建被毁社区，并促进流离失所居民返回。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联黎部队授权

奥恩还重申，黎巴嫩希望将联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）的授权延长至2027年。该特派团现行授权将于今年年底到期。总统强调，维和人员正在监测该国南部局势，支持黎巴嫩军队在国际边界附近部署，并向当地居民提供人道、社会和医疗援助。

如果无法延长UNIFIL的授权，贝鲁特准备考虑根据与欧盟或个别欧洲国家达成的安排，并在与联合国合作的情况下，让欧洲部队参与其中。奥恩警告说，维和人员在没有替代力量的情况下撤离，可能会在黎巴嫩南部造成安全真空，并对地区稳定产生负面影响。

海伦·麦肯蒂则确认，爱尔兰愿继续参与维和行动，并支持黎巴嫩军队、民间社会和该国国家机构。

关注我们在