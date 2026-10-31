考古学家在摩洛哥西北部的乌埃德贝赫特遗址发现了一处大型设施，该设施可能具有防御用途。其最初建造时间可追溯至约4000至3500年前。正如ScienceDaily报道，这是埃及以外北非地区已确认最早的大型防御构筑物。

山脊上的壕沟、土垒和墙体

2023年的新发掘进一步明确了该设施的性质，其痕迹自20世纪30年代起就已被注意到。在河流与沟壑之间一段狭窄的山脊上，研究人员记录了一套由壕沟、土垒和墙体组成的多阶段系统。它切断并保护了乌埃德贝赫特山脊的南端。

对与这些构筑物相关沉积物进行的放射性碳测年表明，其最初建造时间对应于西地中海其他地区的青铜时代。科学家认为，建造这样的系统需要规划、协调和劳动力动员。

建造这些防御工事所针对的确切威胁尚不清楚。研究人员推测，它们可能与对土地和资源日益加剧的竞争有关，或与控制在该地区内的通行有关，而不一定是为了应对外来入侵。

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聚落与地中海联系

乌埃德贝赫特的发掘还显示，在至少10公顷的范围内存在大量人类活动。该遗址最早的大型发展阶段可追溯到公元前第四千纪中期和公元前第三千纪初，即新石器时代晚期。当时的社群种植大麦和小麦，利用野生植物并饲养牲畜。

遗址中发现了数千把磨制石斧及其他工具，还有陶器，其中一些饰有彩绘。研究人员尚未确定乌埃德贝赫特是永久性聚落还是季节性中心，但称其为摩洛哥西北部景观中的重要中心。

公元11至13世纪，这处山脊被再次利用：防御设施被重建，邻近山丘上出现了一个小村落或农场，两处地点之间还修建了一处墓地。研究人员还指出，西北非洲社群与更广泛的地中海网络存在联系，其中包括今西班牙和葡萄牙境内的地区。

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