Президент Ливана Жозеф Аун заявил в Бейруте, что продолжение израильских атак на юге страны препятствует выполнению соглашения, достигнутого в ходе переговоров в Вашингтоне. Как сообщает Asharq Al-Awsat, по словам Ауна, контакты Бейрута с американской стороной по поводу прекращения ударов пока не дали результата.

Во время встречи с министром иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти президент Ливана обвинил Израиль в невыполнении договоренностей. Он утверждает, что израильские силы продолжают обстреливать села и города на юге Ливана, разрушать имущество и сносить дома бульдозерами.

Призыв прекратить атаки

Аун заявил, что эти действия не позволяют ливанской армии распространить государственный контроль до международной границы, прекратить присутствие вооруженных группировок и восстановить стабильность. Он призвал дружественные страны, в частности Ирландию, оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил атаки, вывел войска с юга Ливана и освободил ливанских заключенных.

По словам президента, это позволило бы ливанскому государству восстанавливать разрушенные общины и содействовать возвращению перемещенных жителей.

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Мандат UNIFIL

Также Аун подтвердил стремление Ливана продлить мандат Временных сил ООН в Ливане, UNIFIL, до 2027 года. Срок действия нынешнего мандата миссии истекает в конце года. Президент подчеркнул, что миротворцы следят за ситуацией на юге страны, поддерживают развертывание ливанской армии вблизи международной границы и предоставляют местным жителям гуманитарную, социальную и медицинскую помощь.

Если продлить мандат UNIFIL не удастся, Бейрут готов рассмотреть участие европейских сил по договоренностям с Европейским союзом или отдельными европейскими странами в сотрудничестве с ООН. Аун предупредил, что уход миротворцев без замены может создать вакуум безопасности на юге Ливана и негативно сказаться на региональной стабильности.

Хелен Макэнти со своей стороны подтвердила готовность Ирландии продолжать участие в миротворческих операциях, поддерживать ливанскую армию, гражданское общество и государственные учреждения страны.

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