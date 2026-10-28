В Багдаде системы противовоздушной обороны посольства США перехватили беспилотники, приближавшиеся к укрепленной Зеленой зоне. Иракские источники в сфере безопасности сообщили Asharq Al-Awsat, что были сбиты два предположительно разведывательных дрона, которые, по предварительной оценке, не имели вооружения.

Разные данные о количестве дронов

В то же время иракская Ячейка медиа безопасности заявила о перехвате одного неопознанного летательного аппарата возле Зеленой зоны. Руководитель структуры генерал-лейтенант Саад Маан отметил, что звук, который слышали в Багдаде, был следствием перехвата неизвестного аппарата.

Свидетели сообщили изданию о двух громких взрывах возле мест перехвата. Жители также рассказали об обломках дрона, найденных возле улицы ар-Рашид в старой части Багдада. По данным Reuters, на которые ссылается Asharq Al-Awsat, системы ПВО посольства активировались после обнаружения дронов, направлявшихся к Зеленой зоне, а обломки двух аппаратов нашли в разных местах.

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Расследование происхождения аппаратов

Силы безопасности устанавливают происхождение беспилотников и цель их полета. По информации источников издания, обломки также разлетелись в районе Зеленой зоны, рынка Шорджа, улицы ар-Рашид и района Кадимия. О погибших или пострадавших среди гражданских не сообщалось.

Зеленая зона, где расположены правительственные здания и иностранные дипломатические миссии, ранее неоднократно подвергалась атакам, направленным против посольства США и других дипломатических представительств. Цель нынешнего запуска дронов пока не установлена.

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