У Багдаді повідомили про два збиті біля посольства США дрони — Asharq Al-Awsat

У Багдаді системи протиповітряної оборони посольства США перехопили безпілотники, що наближалися до укріпленої Зеленої зони. Іракські джерела у сфері безпеки повідомили Asharq Al-Awsat, що було збито два ймовірно розвідувальні дрони, які, за попередньою оцінкою, не мали озброєння.

Різні дані про кількість дронів

Водночас іракський Осередок медіа безпеки заявив про перехоплення одного невстановленого літального апарата поблизу Зеленої зони. Керівник структури генерал-лейтенант Саад Маан зазначив, що звук, який чули в Багдаді, був наслідком перехоплення невідомого апарата.

Свідки повідомили виданню про два гучні вибухи поблизу місць перехоплення. Жителі також розповіли про уламки дрона, знайдені біля вулиці ар-Рашид у старій частині Багдада. За даними Reuters, на які посилається Asharq Al-Awsat, системи ППО посольства активувалися після виявлення дронів, що прямували до Зеленої зони, а уламки двох апаратів виявили в різних місцях.

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Розслідування походження апаратів

Сили безпеки встановлюють походження безпілотників і мету їхнього польоту. За інформацією джерел видання, уламки також розлетілися в районі Зеленої зони, ринку Шорджа, вулиці ар-Рашид та районі Кадимія. Про загиблих або поранених серед цивільних не повідомляли.

Зелена зона, де розташовані урядові будівлі та іноземні дипломатичні місії, раніше неодноразово зазнавала атак, спрямованих проти посольства США й інших дипломатичних представництв. Мета нинішнього запуску дронів поки не встановлена.

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