Chiny wezwały Indie do działania w tym samym kierunku, aby wspólnie utrzymywać pokój i stabilność na obszarach przygranicznych. Stało się to po nowych konfrontacjach w regionie, który od dawna jest przedmiotem sporu terytorialnego między dwoma krajami.

Apel Pekinu

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun oświadczył podczas regularnego briefingu w poniedziałek, że Pekin liczy na współpracę z Nowym Delhi. Jak powiedział, obie strony powinny wspólnie realizować osiągnięte między nimi porozumienia. Poinformował o tym South China Morning Post.

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„Mamy nadzieję, że Indie będą podążać w tym samym kierunku co Chiny, wspólnie realizując wspólne porozumienia między obiema stronami” — powiedział Guo Jiakun.

Oświadczenie w sprawie porozumień

Rzecznik oświadczył również, że Chiny „ściśle przestrzegają odpowiednich porozumień”. Według publikacji nowe konfrontacje w spornym regionie przygranicznym mogą zagrozić poprawie stosunków między Chinami a Indiami.

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