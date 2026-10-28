Chiny poprosiły Indie o wspólne utrzymanie stabilności na granicy — South China Morning Post
Chiny wezwały Indie do działania w tym samym kierunku, aby wspólnie utrzymywać pokój i stabilność na obszarach przygranicznych. Stało się to po nowych konfrontacjach w regionie, który od dawna jest przedmiotem sporu terytorialnego między dwoma krajami.
Apel Pekinu
Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun oświadczył podczas regularnego briefingu w poniedziałek, że Pekin liczy na współpracę z Nowym Delhi. Jak powiedział, obie strony powinny wspólnie realizować osiągnięte między nimi porozumienia. Poinformował o tym South China Morning Post.
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„Mamy nadzieję, że Indie będą podążać w tym samym kierunku co Chiny, wspólnie realizując wspólne porozumienia między obiema stronami” — powiedział Guo Jiakun.
Oświadczenie w sprawie porozumień
Rzecznik oświadczył również, że Chiny „ściśle przestrzegają odpowiednich porozumień”. Według publikacji nowe konfrontacje w spornym regionie przygranicznym mogą zagrozić poprawie stosunków między Chinami a Indiami.