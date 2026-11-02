Siły Obronne Izraela rozpoczęły zimowy cykl poboru młodych ultraortodoksyjnych mężczyzn na stanowiska wsparcia bojowego. Pierwszego dnia do centrum poborowego Meitav w Tel ha-Szomer przybyło kilkudziesięciu potencjalnych rekrutów.

Jak informuje Jerusalem Post, wojsko nie odnotowało żadnych nietypowych incydentów podczas początkowego etapu poboru. Wojskowi nazwali rozpoczęcie rekrutacji pozytywną tendencją i ostrożnie oceniają szanse na realizację wyznaczonych celów.

Przygotowanie warunków dla rekrutów

Przed rozszerzeniem poboru ultraortodoksyjnych mężczyzn szef sztabu ds. zasobów ludzkich Dyrekcji Personalnej, generał brygady Amir Vadmani, kierował planowaniem specjalnych ścieżek służby i warunków dla rekrutów. Prace prowadzono zgodnie z orzeczeniem Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości oraz zniesieniem ogólnego zwolnienia ze służby wojskowej.

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Armia sprawdziła warunki w bazach wojskowych i gotowość personelu szkoleniowego. Do zadań należy dostosowanie procedur przyjęcia, zapewnienie odpowiednich standardów żywności koszernej oraz uwzględnienie religijnego stylu życia poborowych przez cały dzień.

Wzrost liczby rekrutów

Według Dyrekcji Personalnej w 2023 roku do wojska wstąpiło ponad 1 200 ultraortodoksyjnych mężczyzn, w 2024 roku około 2 800, a w 2025 roku około 4 300. To o około 53% więcej niż rok wcześniej.

Na rok poborowy trwający od lipca 2026 roku do lipca 2027 roku armia wyznaczyła cel pozyskania około 4 800 ultraortodoksyjnych rekrutów. Wojsko dąży do pozyskania rekordowej liczby osób na stanowiska bojowe i wsparcia bojowego, rozszerzając rekrutację poza obsługę techniczną, tworzenie oprogramowania i pracę administracyjną.

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