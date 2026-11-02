以色列国防军启动了面向年轻超正统派男性的冬季征募周期，招募岗位为战斗支援职位。第一天，数十名潜在新兵抵达位于特拉维夫哈绍梅尔的梅塔夫征兵中心。

据《耶路撒冷邮报》报道，军方在征募初始阶段未记录到异常事件。军方称征募的启动是一个积极趋势，并谨慎评估完成既定目标的可能性。

为新兵准备条件

在扩大对超正统派男性的征募之前，人力局人力资源参谋长、准将阿米尔·瓦德马尼领导了对特殊服役方向及新兵条件的规划。相关工作依据高等法院的裁决以及取消普遍兵役豁免而开展。

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军方检查了军事基地的条件以及培训人员的准备情况。任务包括调整接收程序、确保适当的犹太洁食标准，以及在全天考虑应征者的宗教生活方式。

应征者人数增长

根据人力局数据，2023年有超过1,200名超正统派男性参军，2024年约为2,800人，2025年约为4,300人。这比一年前增加约53%。

对于从2026年7月至2027年7月的征募年度，军方设定了招募约4,800名超正统派新兵的目标。军方力求在战斗岗位和战斗支援岗位招募创纪录数量的人员，将征募范围扩展至技术维护、软件开发和行政工作以外。

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