Армія Ізраїлю почала зимовий набір ультраортодоксів — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю розпочала зимовий цикл набору молодих ультраортодоксальних чоловіків на посади бойового забезпечення. У перший день до призовного центру «Мейтав» у Тель-ха-Шомері прибули кілька десятків потенційних новобранців.

Як повідомляє Jerusalem Post, військові не зафіксували незвичайних інцидентів під час початкового етапу призову. Вони назвали початок набору позитивною тенденцією та обережно оцінюють шанси виконати встановлені цільові показники.

Підготовка умов для новобранців

Перед розширенням призову ультраортодоксальних чоловіків керівник штабу з питань людських ресурсів Управління персоналу бригадний генерал Амір Вадмані очолив планування спеціальних напрямів служби та умов для новобранців. Роботу проводили відповідно до рішення Високого суду справедливості та скасування загального звільнення від військової служби.

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Армія перевірила умови на військових базах і готовність навчального персоналу. Серед завдань — адаптувати процедури прийому, забезпечити належні стандарти кошерного харчування та врахувати релігійний спосіб життя призовників упродовж дня.

Зростання кількості призовників

За даними Управління персоналу, у 2023 році до війська вступили понад 1 200 ультраортодоксальних чоловіків, у 2024-му — близько 2 800, а у 2025-му — приблизно 4 300. Це приблизно на 53% більше, ніж роком раніше.

На призовний рік, що триває з липня 2026-го до липня 2027 року, армія встановила ціль залучити близько 4 800 ультраортодоксальних новобранців. Військові прагнуть набрати рекордну кількість людей на бойові посади та посади бойового забезпечення, розширюючи набір за межі технічного обслуговування, розробки програмного забезпечення й адміністративної роботи.

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