Армия обороны Израиля начала зимний цикл набора молодых ультраортодоксальных мужчин на должности боевого обеспечения. В первый день в призывной центр «Мейтав» в Тель-ха-Шомере прибыли несколько десятков потенциальных новобранцев.

Как сообщает Jerusalem Post, военные не зафиксировали необычных инцидентов во время начального этапа призыва. Они назвали начало набора положительной тенденцией и осторожно оценивают шансы выполнить установленные целевые показатели.

Подготовка условий для новобранцев

Перед расширением призыва ультраортодоксальных мужчин руководитель штаба по вопросам человеческих ресурсов Управления персонала бригадный генерал Амир Вадмани возглавил планирование специальных направлений службы и условий для новобранцев. Работу проводили в соответствии с решением Высокого суда справедливости и отменой общего освобождения от военной службы.

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Армия проверила условия на военных базах и готовность учебного персонала. Среди задач — адаптировать процедуры приема, обеспечить надлежащие стандарты кошерного питания и учитывать религиозный образ жизни призывников в течение дня.

Рост числа призывников

По данным Управления персонала, в 2023 году в войска поступили более 1 200 ультраортодоксальных мужчин, в 2024-м — около 2 800, а в 2025-м — приблизительно 4 300. Это примерно на 53% больше, чем годом ранее.

На призывной год, который длится с июля 2026 года до июля 2027 года, армия установила цель привлечь около 4 800 ультраортодоксальных новобранцев. Военные стремятся набрать рекордное количество людей на боевые должности и должности боевого обеспечения, расширяя набор за пределы технического обслуживания, разработки программного обеспечения и административной работы.

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