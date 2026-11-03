巴西COP30主席国在巴西利亚提出了一份自愿路线图，旨在到2030年前停止全球森林流失。该文件建议各国更快运用现有的国家和国际工具，但预计需要大幅增加资金和政治投入。据Climate Home News报道。

COP30主席安德烈·科雷亚·杜·拉戈表示，该路线图不是联合国的官方文件。它被制定为落实在迪拜举行的COP28上达成协议的实用指引，当时各国同意在本十年末前停止并扭转森林流失。

面向政府和国际合作的措施

该文件在编制时考虑了来自政府、社会组织、企业和其他参与方的180多项建议。在国家层面，各国被建议确定毁林驱动因素，调整气候计划和生物多样性计划，根据现有资源设定目标，并实施必要措施。

在国际层面，路线图呼吁重新调整鼓励破坏森林的贸易激励措施，加强对跨境环境犯罪的追诉，开展森林监测合作，并制定评估进展的共同指标。下一次联合国全球气候政策盘点，即2028年的盘点，被称为一个重要阶段。

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对资金的需求

据联合国估计，2023年有845亿美元被用于森林保护。为在2030年前实现目标，这一金额必须增加到每年超过3000亿美元。用于森林保护的资金中，近90%来自发展中国家的国内公共预算，而非国际援助或私人投资。

路线图提出减少国内对有害自然活动的支持，并为经核实的森林保护成果创造需求。可能的机制包括REDD+、《巴黎协定》碳市场以及巴西的“热带森林永续基金”倡议。

去年，全球毁林减少了15%，这在很大程度上得益于巴西加强了对非法扩张畜牧业的管控。与此同时，据该媒体评估，各国仍明显落后于实现2030年目标所需的进度。世界自然基金会国际组织和挪威雨林基金会的代表强调，目前的关键挑战是迅速在实践中落实所提出的措施。

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