Prezydencja Brazylii na COP30 przedstawiła w Brasílii dobrowolną mapę drogową mającą zakończyć utratę lasów na świecie do 2030 roku. Dokument proponuje, aby państwa szybciej wykorzystywały już dostępne krajowe i międzynarodowe instrumenty, ale zakłada znaczne zwiększenie finansowania i wysiłków politycznych. Poinformował o tym Climate Home News.

Prezydent COP30 André Corrêa do Lago oświadczył, że mapa drogowa nie jest oficjalnym dokumentem ONZ. Stworzono ją jako praktyczny przewodnik po wdrażaniu ustaleń osiągniętych na COP28 w Dubaju, gdzie państwa zgodziły się zatrzymać i odwrócić utratę lasów do końca dekady.

Działania dla rządów i współpracy międzynarodowej

Dokument przygotowano z uwzględnieniem ponad 180 propozycji od rządów, organizacji społecznych, biznesu i innych uczestników. Na szczeblu krajowym państwom proponuje się określenie czynników wylesiania, skorygowanie planów klimatycznych i planów w dziedzinie bioróżnorodności, wyznaczenie celów zgodnie z dostępnymi zasobami oraz wdrożenie niezbędnych działań.

Na szczeblu międzynarodowym mapa drogowa wzywa do przekierowania bodźców handlowych zachęcających do niszczenia lasów, wzmocnienia ścigania transgranicznych przestępstw przeciwko środowisku, współpracy w zakresie monitorowania lasów oraz opracowania wspólnych wskaźników oceny postępów. Za ważny etap uznano kolejne Globalne Podsumowanie Polityki Klimatycznej ONZ w 2028 roku.

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Potrzeba finansowania

Według szacunków ONZ w 2023 roku na ochronę lasów przeznaczono 84,5 mld dolarów. Aby osiągnąć cel do 2030 roku, suma ta musi wzrosnąć do ponad 300 mld dolarów rocznie. Prawie 90% środków przeznaczanych na ochronę lasów stanowią krajowe budżety publiczne państw rozwijających się, a nie pomoc międzynarodowa ani inwestycje prywatne.

Mapa drogowa proponuje ograniczenie krajowego wsparcia dla działalności szkodliwej dla przyrody oraz tworzenie popytu na zweryfikowane rezultaty ochrony lasów. Wśród możliwych mechanizmów wymieniono REDD+, rynek węglowy porozumienia paryskiego oraz brazylijską inicjatywę Tropical Forest Forever Facility.

W ubiegłym roku globalne wylesianie zmniejszyło się o 15%, w dużej mierze dzięki surowszej kontroli Brazylii nad nielegalnym rozszerzaniem hodowli bydła. Jednocześnie państwa nadal znacząco pozostają w tyle za tempem potrzebnym do realizacji celu na 2030 rok, według publikacji. Przedstawiciele WWF International i Rainforest Foundation Norway podkreślili, że kluczowym wyzwaniem jest obecnie szybkie praktyczne wdrożenie proponowanych działań.

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