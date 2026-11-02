Sudan złożył skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w związku z atakami dronów, które według Chartumu zostały przeprowadzone z terytorium Etiopii. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie sudańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oskarżenia Sudanu

Sudańskie MSZ oświadczyło, że ataki były wymierzone w obiekty cywilne i elektrownie w kilku stanach kraju. Według resortu w wyniku uderzeń są ofiary wśród ludności cywilnej, a działanie kluczowych służb zostało zakłócone.

Ministerstwo twierdzi, że przekazało dokumenty, które w jego ocenie wskazują na wykorzystywanie przez Siły Szybkiego Wsparcia terytorium Etiopii do uruchamiania dronów wyposażonych w materiały wybuchowe i pociski przeciwko obiektom cywilnym oraz kluczowej infrastrukturze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uderzenia w infrastrukturę energetyczną

W Chartumie określono domniemane wykorzystanie terytorium Etiopii jako wrogi akt i oskarżono Addis Abebę o naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Sudan wezwał Etiopię do zaprzestania wrogich działań, a społeczność międzynarodową — do pociągnięcia Sił Szybkiego Wsparcia do odpowiedzialności oraz zastosowania prawa międzynarodowego wobec rządu Etiopii.

Skargi złożono po atakach na 13 elektrowni w stanach Chartum, Al-Dżazira, Sennar i Al-Kadarif, do których doszło od ubiegłego poniedziałku. Etiopia wcześniej zaprzeczała oskarżeniom o wspieranie Sił Szybkiego Wsparcia i oświadczała, że szanuje suwerenność Sudanu.

Armia Sudanu i Siły Szybkiego Wsparcia walczą od kwietnia 2023 roku z powodu rozbieżności dotyczących włączenia ugrupowania paramilitarnego do sił zbrojnych. Według szacunków ONZ i organizacji międzynarodowych konflikt pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar, zmusił prawie 13 milionów ludzi do opuszczenia domów oraz pogłębił kryzys humanitarny i problem głodu w kraju.

Czytaj nas na