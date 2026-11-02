Судан подал жалобы в Совет Безопасности ООН и Совет мира и безопасности Африканского союза из-за атак беспилотников, которые, по утверждению Хартума, запускались с территории Эфиопии. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Судана.

Обвинения Судана

МИД Судана заявил, что атаки были направлены против гражданских объектов и электростанций в нескольких штатах страны. По данным ведомства, в результате ударов есть жертвы среди гражданского населения, а работа жизненно важных служб была нарушена.

Министерство утверждает, что передало документы, которые, по его оценке, свидетельствуют об использовании Силами быстрого реагирования территории Эфиопии для запуска беспилотников со взрывчаткой и ракетным оснащением по гражданским объектам и критически важной инфраструктуре.

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Удары по энергетической инфраструктуре

В Хартуме назвали предполагаемое использование эфиопской территории враждебным актом и обвинили Аддис-Абебу в нарушении Устава ООН. Судан призвал Эфиопию прекратить враждебные действия, а международное сообщество — привлечь Силы быстрого реагирования к ответственности и применить международное право в отношении правительства Эфиопии.

Жалобы были поданы после атак на 13 электростанций в штатах Хартум, Эль-Джазира, Сеннар и Эль-Кадариф, которые произошли с прошлого понедельника. Эфиопия ранее отрицала обвинения в поддержке Сил быстрого реагирования и заявляла, что уважает суверенитет Судана.

Армия Судана и Силы быстрого реагирования воюют с апреля 2023 года из-за разногласий относительно интеграции военизированной группировки в состав вооруженных сил. По оценкам ООН и международных организаций, конфликт унес десятки тысяч жизней, вынудил почти 13 миллионов человек покинуть свои дома и усугубил гуманитарный кризис и ситуацию с голодом в стране.

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