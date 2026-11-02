苏丹已就无人机袭击向联合国安理会和非洲联盟和平与安全理事会提出申诉，喀土穆称这些袭击是从埃塞俄比亚境内发动的。阿纳多卢通讯社援引苏丹外交部声明报道了此事。

苏丹的指控

苏丹外交部表示，袭击目标是该国多个州的民用设施和发电站。该部门称，袭击造成平民伤亡，并扰乱了重要服务的运行。

该部声称，已提交文件，其认为这些文件表明快速支援部队利用埃塞俄比亚领土，向民用设施和关键基础设施发射配备爆炸物和导弹装备的无人机。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对能源基础设施的袭击

喀土穆称，涉嫌使用埃塞俄比亚领土是敌对行为，并指责亚的斯亚贝巴违反《联合国宪章》。苏丹呼吁埃塞俄比亚停止敌对行动，并呼吁国际社会追究快速支援部队的责任，并对埃塞俄比亚政府适用国际法。

这些申诉是在自上周一以来对喀土穆州、杰济拉州、森纳尔州和加达里夫州13座发电站发动袭击后提出的。埃塞俄比亚此前否认支持快速支援部队的指控，并表示尊重苏丹主权。

自2023年4月以来，苏丹军队与快速支援部队因将这一准军事组织整合进武装部队的问题存在分歧而交战。根据联合国和国际组织的估计，这场冲突已造成数万人死亡，迫使近1300万人离开家园，并加剧了该国的人道主义危机和饥饿状况。

关注我们在