Китай призвал Индию действовать в одном направлении, чтобы совместно поддерживать мир и стабильность в приграничных районах. Это произошло после новых столкновений в регионе, который давно является предметом территориального спора между двумя странами.

Призыв Пекина

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на ежедневном брифинге в понедельник заявил, что Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели. По его словам, обе стороны должны совместно выполнять достигнутые между ними договоренности. Об этом сообщает South China Morning Post.

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«Мы надеемся, что Индия будет двигаться с Китаем в одном направлении, совместно выполняя общие договоренности между двумя сторонами», — сказал Го Цзякунь.

Заявление о соглашениях

Представитель также заявил, что Китай «строго соблюдает соответствующие соглашения». По данным издания, новые столкновения в спорном приграничном регионе могут поставить под угрозу улучшение отношений между Китаем и Индией.

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