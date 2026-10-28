W Izraelu, po przeliczeniu 72,4% głosów w wyborach parlamentarnych, blok premiera Binjamina Netanjahu ma zdobyć 54 miejsca w 120-osobowym Knesecie. To o siedem mandatów mniej niż 61 miejsc potrzebnych do uzyskania większości parlamentarnej — informuje Anadolu Agency, powołując się na izraelskie media.

Podział między blokami

Blok opozycyjny, któremu przewodzi Gadi Eisenkot, ma zdobyć 48 mandatów. Partie w większości arabskie mogą łącznie uzyskać 18 miejsc. Według gazety The Times of Israel, która powołuje się na Centralną Komisję Wyborczą, żaden z dwóch głównych bloków nie zdobywa wymaganej większości.

Partia Joint List, w większości arabska, ma zdobyć 12 mandatów, a United Arab List (Ra’am) — sześć.

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Wyniki partii

Partia Likud Netanjahu ma, według wstępnych obliczeń, zdobyć 27 miejsc. Partia Yashar Eisenkota ma uzyskać 21 mandatów, a sojusz Together — 11.

Partie Demokraci i Yisrael Beiteinu mogą otrzymać po osiem miejsc. Siedem mandatów każda mają zdobyć Shas, Zjednoczony Judaizm Tory i Otzma Yehudit, a Religijny Syjonizm — sześć. Wyniki są wstępne i mogą się zmienić po zakończeniu liczenia głosów.

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