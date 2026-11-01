Dwie osoby zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku paniki w tłumie podczas wydarzenia w pakistańskim Sialkocie, zapowiedzianego przez blogera TikToka Muhammada Ansara Jatta. Policja zatrzymała sześć osób zaangażowanych w organizację wydarzenia i wszczęła sprawę.

Jak podaje Dawn, Jatt, znany jako Mr Pattlo, zapowiedział wydarzenie mehndi oraz losowanie nagród na terenie Faraz Cricket Ground przy Daska Road w piątkowy wieczór. W pobliżu miejsca zgromadziły się setki osób. Według policji panika w tłumie rozpoczęła się po otwarciu bram stadionu.

Ranni i poszukiwania organizatora

Początkowo służba Rescue 1122 informowała o jednej ofierze śmiertelnej i 13 rannych. W niedzielę policja w Sialkocie podała, że obrażenia odniosło 18 osób, a jedna z poszkodowanych osób zmarła w państwowym szpitalu, przez co liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do dwóch.

Według funkcjonariuszy Jatt opuścił miejsce zdarzenia natychmiast po incydencie; utworzono grupy śledcze i operacyjne w celu jego zatrzymania. Policja zabezpieczyła również 50 motocykli i samochód, które miały być nagrodami w losowaniu.

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Komendant policji okręgowej Dost Muhammad oświadczył, że organizatorzy reklamowali w mediach społecznościowych losowanie motocykli, samochodu i innych cennych przedmiotów, przez co na wydarzenie przyszła duża liczba osób.

Oświadczenia policji w sprawie naruszeń

Według wstępnych ustaleń policji uczestników przez głośniki wzywano do jednoczesnego wejścia na teren boiska sportowego, co spowodowało panikę w tłumie. Funkcjonariusze twierdzą, że organizatorzy naruszyli warunki zezwolenia i zasady bezpieczeństwa, a wydarzenie utrudniło również ruch na głównej drodze między Daską a Sialkotem.

W zgłoszeniu zarejestrowanym 31 października na posterunku policji w Motrze wymieniono Jatta, jego brata, właściciela Faraz Cricket Ground, sześciu organizatorów oraz od 40 do 45 niezidentyfikowanych ochroniarzy. W FIR mowa jest między innymi o domniemanych naruszeniach warunków zezwolenia, zablokowaniu drogi i uszkodzeniu mienia; wskazano również, że tłum dostał się na stadion z powodu niewystarczających środków bezpieczeństwa.

Administracja okręgu Sialkot poinformowała, że zezwolenie wydane Jattowi dotyczyło prywatnego wydarzenia w zamkniętym pomieszczeniu. Według jej wersji zezwolenie cofnięto jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia po doniesieniach o naruszeniach w organizacji.

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