В Израиле после подсчета 72,4% голосов на парламентских выборах блоку премьер-министра Биньямина Нетаньяху прогнозируют 54 места в 120-местном Кнессете. Это на семь мандатов меньше 61 места, необходимого для парламентского большинства, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильские СМИ.

Распределение между блоками

Оппозиционному блоку, который возглавляет Гади Айзенкот, прогнозируют 48 мандатов. Преимущественно арабские партии могут в совокупности получить 18 мест. По данным газеты The Times of Israel, которая ссылается на Центральную избирательную комиссию, ни один из двух основных блоков не набирает необходимого большинства.

Преимущественно арабской партии Joint List прогнозируют 12 мандатов, а United Arab List (Ra’am) — шесть.

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Результаты партий

Партии «Ликуд» Нетаньяху, по предварительным подсчетам, прогнозируют 27 мест. Партии «Яшар» Айзенкота прогнозируют 21 мандат, альянсу Together — 11.

Партии «Демократы» и «Исраэль Бейтейну» могут получить по восемь мест. ШАС, «Объединенному иудаизму Торы» и «Оцма Йехудит» прогнозируют по семь мандатов, а «Религиозному сионизму» — шесть. Результаты являются предварительными и могут измениться после завершения подсчета голосов.

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