Na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Rafika Haririego w Bejrucie libańskie organy ścigania skonfiskowały 40 kg kokainy i zatrzymały pasażera z Syrii. Ministerstwo Finansów Libanu nazwało tę operację największym przejęciem narkotyków w historii lotniska, informuje The National.

Dwa bagaże z narkotykami

Według libańskiej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ogólnego zatrzymany, zidentyfikowany inicjałami BH, przyleciał z Akry w Ghanie w sobotę o godz. 20:00. Przewoził dwa bagaże, w których funkcjonariusze znaleźli 40 pakunków z kokainą, ważących około jednego kilograma każdy.

W pakunkach ukryto również urządzenia śledzące Apple AirTag. Libańskie służby bezpieczeństwa oświadczyły, że obserwowały pasażera od chwili jego wylotu z Ghany, a po lądowaniu kontrolowały jego przemieszczanie się aż do odebrania bagażu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo trwa

Pasażer został zatrzymany, a narkotyki i inne zabezpieczone przedmioty skonfiskowano. Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Ogólnego poinformowała, że śledztwo trwa: funkcjonariusze ustalają okoliczności domniemanego procederu przemytu oraz inne osoby, które mogły być w niego zaangażowane.

We wrześniu 2025 roku armia libańska informowała o przejęciu 64 mln tabletek Captagonu, 79 beczek chemikaliów oraz sprzętu, który według jej danych był wykorzystywany do produkcji narkotyków, w mieście Budaj w okręgu Baalbek.

Czytaj nas na