В аэропорту Бейрута изъяли 40 кг кокаина — The National

В международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте ливанские правоохранители изъяли 40 кг кокаина и задержали пассажира из Сирии. Министерство финансов Ливана назвало операцию крупнейшим изъятием наркотиков за всю историю аэропорта, сообщает The National.

Два багажа с наркотиками

По данным Генерального управления общей безопасности Ливана, задержанный, которого идентифицировали инициалами BH, прибыл из Аккры в Гане в субботу в 20:00. Он перевозил два багажа, в которых правоохранители нашли 40 упаковок с кокаином весом примерно по одному килограмму каждая.

Внутри упаковок также были спрятаны устройства слежения Apple AirTag. Ливанские органы безопасности заявили, что следили за пассажиром с момента его вылета из Ганы, а после посадки контролировали его передвижения до получения багажа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование продолжается

Пассажира задержали, наркотики и другие изъятые предметы конфисковали. Генеральное управление общей безопасности сообщило, что расследование продолжается: правоохранители устанавливают обстоятельства предполагаемой схемы контрабанды и других возможных причастных лиц.

В сентябре 2025 года ливанская армия сообщала об изъятии 64 млн таблеток каптагона, 79 бочек химикатов и оборудования, которое, по ее данным, использовали для производства наркотиков, в городе Будай в районе Баальбек.

Читай нас в