W filipińskim mieście Cebu 28 października sekretarz obrony USA Pete Hegseth zaproponował utworzenie nowych „ambitnych” ram współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Informuje o tym The Hindu.

Propozycja USA

Hegseth powiedział przedstawicielom bloku, że takie ramy mogłyby pomóc im przejść przez „krytycznie ważne” lata, które są przed nimi. Propozycję przedstawił w środę, 28 października. Spotkanie odbyło się w Cebu, w centralnej części Filipin, gdzie miało miejsce posiedzenie ministrów obrony państw ASEAN. Hegseth był na nim obecny.

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Partnerstwa obronne w regionie

W ostatnich latach USA dążą do wzmocnienia partnerstw obronnych w regionie. W Waszyngtonie wyjaśniają to potrzebą wspierania tego, co nazywają „wolnym i otwartym regionem Indo-Pacyfiku”. Jak zauważa publikacja, dzieje się to w czasie, gdy Chiny coraz aktywniej demonstrują swoje wpływy w regionie.

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