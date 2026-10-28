Хегсет предложил новую оборонную рамку США и АСЕАН — The Hindu

В филиппинском Себу 28 октября министр обороны США Пит Хегсет предложил создать новую «амбициозную» рамку оборонного сотрудничества между Соединенными Штатами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает The Hindu.

Предложение США

Хегсет заявил представителям блока, что такая рамка могла бы помочь им пройти «критически важные» годы, которые впереди. Он озвучил предложение в среду, 28 октября. Встреча проходила в Себу, в центральной части Филиппин, где состоялось заседание министров обороны стран АСЕАН. На нем присутствовал Хегсет.

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Оборонные партнерства в регионе

США в последние годы стремятся усилить оборонные партнерства в регионе. В Вашингтоне объясняют это необходимостью поддерживать то, что они называют «свободным и открытым Индо-Тихоокеанским регионом». Как отмечает издание, это происходит на фоне того, как Китай все активнее демонстрирует свое влияние в регионе.

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