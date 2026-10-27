На юге Израиля в день голосования ожидается штормовая погода с ливнями, грозами и риском опасных внезапных паводков. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются на юге Негева, в Араве, Иудейской пустыне и районе Мертвого моря.

Ливни и грозы на юге

Как сообщает Jerusalem Post, во второй половине дня на юг страны переместится влага из области низкого давления, простирающейся от Красного моря. Осадки сначала должны начаться на юге Негева, а затем быстро охватить Негевское нагорье, Араву и окрестности Мертвого моря.

Местами прогнозируются сильный дождь, грозы, молнии, порывы ветра и град. В северных и центральных районах Израиля при переменной облачности также возможны локальные осадки, однако существенных перебоев там не ожидается.

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Возможные ограничения на дорогах

Полиция предупредила о возможных перекрытиях дорог в Эйлат и из него из-за значительных осадков, ожидаемых в Араве во вторник с 14:00 до 20:00. Решения об ограничении движения будут приниматься в зависимости от погодных условий на местах.

На время непогоды закроют все места для пеших прогулок между Беэр-Шевой и Эйлатом. Жителей и туристов призвали не приближаться к руслам водотоков, поскольку паводки в этих районах могут представлять угрозу для жизни, а также подготовиться к возможным перебоям в движении.

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