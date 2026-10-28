Sędzia Sądu Najwyższego w Lahaurze Mohsin Akhtar Kayani złożył rezygnację w Pakistanie. W liście do prezydenta kraju powołał się na przyczyny osobiste, problemy zdrowotne po niedawnej operacji oraz względy sumienia, informuje Dawn.

Oświadczenia dotyczące niezależności sądów

Kayani zaznaczył, że służba w sądach najwyższych w Islamabadzie i Lahaurze była dla niego przywilejem. Jak powiedział, przez lata rozpatrzył ponad 23 tysiące spraw różnych kategorii i dążył do przestrzegania Konstytucji, ochrony podstawowych praw oraz bezstronnego wymierzania sprawiedliwości.

Sędzia oświadczył, że zmiany wprowadzone przez 26. i 27. poprawkę konstytucyjną, jego zdaniem, zagroziły niezależności i integralności instytucjonalnej sądów najwyższych. Twierdził również, że władza wykonawcza zwiększyła kontrolę nad instytucjami sądowymi, w tym w kwestiach powoływania i przenoszenia sędziów. Według jego oceny osłabiło to publiczne zaufanie do niezależności systemu sądownictwa i sprawiedliwości postępowania sądowego.

Kayani dodał, że niepokoi go sytuacja zwykłych uczestników postępowań sądowych, których potrzeby, jak stwierdził, często pozostają niezauważone. Poinformował, że planuje wrócić do praktyki prawniczej, aby nadal bronić praw ludzi i promować świadomość prawną.

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Przeniesienie do Lahauru

W kwietniu Kayani został przeniesiony z Sądu Najwyższego w Islamabadzie do Sądu Najwyższego w Lahaurze i skierowany do jego głównej siedziby w Lahaurze. Wcześniej był najstarszym sędzią Sądu Najwyższego w Islamabadzie i liczył na awans na stanowisko prezesa sądu.

Po przeniesieniu do Lahauru Kayani stracił starszeństwo i zajął 12. miejsce na liście sędziów tego sądu. Później, po zmianach kadrowych, został skierowany do wydziału Sądu Najwyższego w Lahaurze w Rawalpindi, gdzie miał orzekać jednoosobowo.

Wcześniej Kayani kwestionował przenoszenie sędziów między sądami. Skład konstytucyjny Sądu Najwyższego poparł przeniesienia do Sądu Najwyższego w Islamabadzie, w tym sędziego Sardara Muhammada Sarfraza Dogara, który obecnie kieruje tym sądem. Kayani i inni starsi sędziowie zaskarżyli również w Sądzie Najwyższym uprawnienia administracyjne Dogara, twierdząc, że sędziowie mogą być wykluczani z harmonogramu rozpatrywania spraw według uznania kierownictwa.

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