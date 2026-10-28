巴基斯坦法官莫辛·阿赫塔尔·卡亚尼辞职——《黎明报》

拉合尔高等法院法官莫辛·阿赫塔尔·卡亚尼已在巴基斯坦辞职。他在致该国总统的信中援引个人原因、近期手术后的健康问题以及良心考量，据《黎明报》报道。

关于司法独立的声明

卡亚尼表示，在伊斯兰堡和拉合尔高等法院任职对他而言是一种荣幸。据他所说，多年来他审理了超过2.3万起不同类别的案件，并努力遵守宪法、保护基本权利以及公正地实施司法。

这名法官称，他认为，第26项和第27项宪法修正案带来的变化危及了高等法院的独立性和制度完整性。他还声称，行政部门加强了对司法机构的控制，包括在法官任命和调任等问题上。他认为，这削弱了公众对司法系统独立性和审判程序公正性的信任。

卡亚尼补充说，他担心普通诉讼参与者的处境；他说，他们的需求往往被忽视。他表示，计划重返法律执业，以继续捍卫人们的权利并促进法律意识的普及。

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调任拉合尔

今年4月，卡亚尼从伊斯兰堡高等法院调往拉合尔高等法院，并被派往该院位于拉合尔的总部。在此之前，他是伊斯兰堡高等法院资历最深的法官，并期待获晋升为法院院长。

调任拉合尔后，卡亚尼失去了资历，并在该法院法官名单中位列第12。随后，在人事变动后，他被派往拉合尔高等法院位于拉瓦尔品第的分院，并将在独任审判庭工作。

此前，卡亚尼曾对法官跨法院调任提出质疑。最高法院宪法合议庭支持调任至伊斯兰堡高等法院，其中包括法官萨达尔·穆罕默德·萨尔弗拉兹·多加尔；多加尔目前领导该法院。卡亚尼和其他资深法官还在最高法院对多加尔的行政权力提出质疑，称法官可由领导层酌情被排除在案件审理排期之外。

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