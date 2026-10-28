Судья Мохсин Ахтар Каяни подал в отставку в Пакистане — Dawn

Судья Высокого суда Лахора Мохсин Ахтар Каяни подал в отставку в Пакистане. В письме президенту страны он сослался на личные причины, проблемы со здоровьем после недавней операции и соображения совести, сообщает Dawn.

Заявления о независимости судов

Каяни отметил, что служба в Высоких судах Исламабада и Лахора была для него привилегией. По его словам, за годы работы он рассмотрел более 23 тысяч дел различных категорий и стремился соблюдать Конституцию, защищать фундаментальные права и осуществлять правосудие беспристрастно.

Судья заявил, что изменения, внесенные 26-й и 27-й конституционными поправками, по его мнению, поставили под угрозу независимость и институциональную целостность высоких судов. Он также утверждал, что исполнительная власть усилила контроль над судебными учреждениями, в частности в вопросах назначения и перевода судей. По его оценке, это ослабило общественное доверие к независимости судебной системы и справедливости судебного процесса.

Каяни добавил, что его беспокоит положение обычных участников судебных процессов, потребности которых, по его словам, часто остаются без внимания. Он сообщил, что планирует вернуться к юридической практике, чтобы и далее защищать права людей и содействовать распространению правовой осведомленности.

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Перевод в Лахор

В апреле Каяни перевели из Высокого суда Исламабада в Высокий суд Лахора и назначили в его главный офис в Лахоре. До этого он был старшим судьей Высокого суда Исламабада и рассчитывал на повышение до должности председателя суда.

После перевода в Лахор Каяни потерял старшинство и занял 12-е место в списке судей этого суда. Позднее, после кадровых изменений, его направили в подразделение Высокого суда Лахора в Равалпинди, где он должен был работать в единоличном составе суда.

Ранее Каяни оспаривал межсудебные переводы судей. Конституционная коллегия Верховного суда поддержала переводы в Высокий суд Исламабада, в том числе судьи Сардара Мухаммада Сарфраза Догара, который сейчас возглавляет этот суд. Каяни и другие старшие судьи также оспаривали в Верховном суде административные полномочия Догара, заявляя, что судей могут исключать из графика рассмотрения дел по усмотрению руководства.

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