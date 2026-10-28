Суддя Мохсін Ахтар Каяні подав у відставку в Пакистані — Dawn

Суддя Високого суду Лахора Мохсін Ахтар Каяні подав у відставку в Пакистані. У листі президентові країни він послався на особисті причини, проблеми зі здоров’ям після нещодавньої операції та міркування совісті, повідомляє Dawn.

Заяви про незалежність судів

Каяні зазначив, що служба в Ісламабадському та Лахорському високих судах була для нього привілеєм. За його словами, за роки роботи він розглянув понад 23 тисячі справ різних категорій і прагнув дотримуватися Конституції, захищати фундаментальні права та здійснювати правосуддя неупереджено.

Суддя заявив, що зміни, внесені 26-ю та 27-ю конституційними поправками, на його думку, поставили під загрозу незалежність та інституційну цілісність високих судів. Він також стверджував, що виконавча влада посилила контроль над судовими інституціями, зокрема в питаннях призначення та переведення суддів. На його оцінку, це послабило суспільну довіру до незалежності судової системи й справедливості судового процесу.

Каяні додав, що його непокоїть становище звичайних учасників судових процесів, потреби яких, за його словами, часто залишаються поза увагою. Він повідомив, що планує повернутися до юридичної практики, щоб надалі захищати права людей і сприяти поширенню правової обізнаності.

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Переведення до Лахора

У квітні Каяні перевели з Високого суду Ісламабада до Високого суду Лахора та призначили до його головного офісу в Лахорі. До цього він був старшим суддею Ісламабадського високого суду й розраховував на підвищення до посади голови суду.

Після переведення до Лахора Каяні втратив старшинство та посів 12-те місце у списку суддів цього суду. Згодом, після кадрових змін, його направили до підрозділу Високого суду Лахора в Равалпінді, де він мав працювати в одноосібному складі суду.

Раніше Каяні оскаржував міжсудові переведення суддів. Конституційна колегія Верховного суду підтримала переведення до Ісламабадського високого суду, зокрема судді Сардара Мухаммада Сарфраза Догара, який нині очолює цей суд. Каяні та інші старші судді також оскаржували у Верховному суді адміністративні повноваження Догара, заявляючи, що суддів можуть виключати з графіка розгляду справ на розсуд керівництва.

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