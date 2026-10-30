Nieznany pocisk trafił w tankowiec w Cieśninie Ormuz — Der Spiegel

Nieznany pocisk trafił w ciągu dnia w tankowiec opuszczający Cieśninę Ormuz. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo w firmie żeglugowej poinformował o tym brytyjską służbę bezpieczeństwa morskiego UKMTO, donosi Der Spiegel.

Informacje o skutkach są wyjaśniane

W chwili publikacji nie było informacji o możliwych poszkodowanych na pokładzie tankowca ani o wycieku ropy. UKMTO nie podało również szczegółów dotyczących pochodzenia statku.

Wcześniej tego samego ranka UKMTO otrzymało zgłoszenie o statku płonącym w Cieśninie Ormuz. O pożarze poinformował kapitan innego statku, który znajdował się w pobliżu. Przyczyna pożaru pozostawała nieznana.

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Oświadczenie IRGC w sprawie trzech tankowców

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że w cieśninie zapaliły się kolejne trzy tankowce. Według jego wersji statki natrafiły na miny, gdy próbowały przepłynąć przez cieśninę. Nie sprecyzowano czasu tych incydentów ani bander, pod którymi pływały tankowce.

Dzień wcześniej amerykańskie wojsko oświadczyło, że oczyściło ważne szlaki przez Cieśninę Ormuz. Żegluga przez nią jest jedną z kluczowych kwestii w konflikcie między USA a Iranem. Cieśnina ma istotne znaczenie dla światowego handlu ropą i gazem.

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