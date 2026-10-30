У танкер в Ормузькій протоці влучив невідомий снаряд — Der Spiegel

У танкер, який виходив з Ормузької протоки, вдень влучив невідомий снаряд. Про це відповідальний за безпеку судноплавної компанії повідомив британській службі морської безпеки UKMTO, повідомляє Der Spiegel.

Інформацію про наслідки уточнюють

На момент публікації не було даних про можливих постраждалих на борту танкера або витік нафти. UKMTO також не надало подробиць про походження судна.

Раніше того ж ранку UKMTO отримало повідомлення про судно, що горіло в Ормузькій протоці. Про пожежу повідомив капітан іншого корабля, який перебував поблизу. Причина займання залишалася невідомою.

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Заява КВІР про три танкери

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в протоці загорілися ще три танкери. За його версією, судна натрапили на міни, коли намагалися пройти протоку. Час цих інцидентів і прапори, під якими ходили танкери, не уточнювалися.

Напередодні американські військові заявили, що очистили важливі маршрути через Ормузьку протоку. Судноплавство через неї є одним із центральних питань у конфлікті між США та Іраном. Протока має важливе значення для світової торгівлі нафтою і газом.

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