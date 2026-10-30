Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормузском проливе — Der Spiegel

Неизвестный снаряд попал днем в танкер, выходивший из Ормузского пролива. Об этом ответственный за безопасность судоходной компании сообщил британской службе морской безопасности UKMTO, сообщает Der Spiegel.

Информацию о последствиях уточняют

На момент публикации не было данных о возможных пострадавших на борту танкера или разливе нефти. UKMTO также не предоставила подробностей о происхождении судна.

Ранее тем же утром UKMTO получило сообщение о горящем судне в Ормузском проливе. О пожаре сообщил капитан другого корабля, находившегося поблизости. Причина возгорания оставалась неизвестной.

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Заявление КСИР о трех танкерах

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в проливе загорелись еще три танкера. По его версии, суда натолкнулись на мины, когда пытались пройти пролив. Время этих инцидентов и флаги, под которыми ходили танкеры, не уточнялись.

Накануне американские военные заявили, что очистили важные маршруты через Ормузский пролив. Судоходство через него является одним из центральных вопросов в конфликте между США и Ираном. Пролив имеет важное значение для мировой торговли нефтью и газом.

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