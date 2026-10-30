В ЮАР университеты предоставляют продовольственную помощь студентам без финансирования, для которых нехватка еды влияет на посещение занятий и сдачу экзаменов. Кейптаунский университет сообщил, что его Программа продовольственного суверенитета, основанная в 2008 году, в 2026 году уже предоставила ежемесячные продуктовые наборы 2315 студентам, сообщает Daily Maverick.

Продуктовые наборы и бесплатные обеды

Программа Кейптаунского университета обеспечивает студентов наборами продуктов длительного хранения, а при наличии дополнительных средств — также средствами гигиены. По оценке представителя университета Элайджи Мохололы, пожертвование в размере 455 рандов позволяет обеспечить одного студента продуктами примерно на две недели и средствами гигиены на месяц. На ежемесячную продовольственную поддержку одного студента требуется около 1800 рандов.

Университет Витватерсранда заявил, что за год поддержал 5000 студентов. Учреждение раздаёт продукты, готовит бесплатные блюда, развивает продовольственные сады и общую студенческую кухню. В рамках проекта Masidleni Daily Meal Project в каждый учебный день семестра доступны 1000 бесплатных горячих обедов, а Food Bank раз в месяц выдаёт продуктовые пакеты.

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Задержки выплат и рост потребности

Университет Претории через программу Student Nutrition and Progress Programme предоставил помощь 4316 студентам в 2021–2025 годах. В частности, 1523 человека получили продуктовые наборы, 1106 — средства на питание, а 1687 — единовременную экстренную поддержку. Заместитель директора по делам студентов Леква Моквана связал особенно высокий показатель в 2025 году с задержками выплат Национальной схемы финансовой помощи студентам, из-за которых многие молодые люди временно остались без денег на еду. По его словам, спрос сохранился и в 2026 году.

Исследование Университета Западного Кейпа, на которое ссылается издание, оценивает долю студентов, периодически сталкивающихся с голодом, в различных университетах ЮАР от 30% до 65%. Кейптаунский технологический университет сообщил, что получает в среднем около 500 обращений за продовольственной помощью; примерно 60% его студентов происходят из малообеспеченных семей. Среди возможных направлений поддержки учреждение назвало продовольственные банки, программы ваучеров, огороды и образовательные инициативы по питанию.

Представитель Северо-Западного университета Луи Якобс отметил, что продовольственная необеспеченность ухудшает концентрацию, посещаемость занятий, академические результаты и общее благополучие студентов, а также повышает риск отстранения от обучения или задержки его завершения.

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