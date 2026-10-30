在南非，各大学向没有资助的学生提供食品援助，因为食物短缺会影响他们上课和参加考试。开普敦大学表示，其成立于2008年的粮食主权计划在2026年已向2315名学生提供每月食品包，据Daily Maverick报道。

食品包和免费午餐

开普敦大学的该计划向学生提供耐储存食品包，如有额外资金，也提供卫生用品。该校代表埃莱贾·莫霍洛拉估计，455兰特的捐款可为一名学生提供约两周的食物和一个月的卫生用品。为一名学生提供每月食品支持需要约1800兰特。

威特沃特斯兰德大学表示，该校一年内支持了5000名学生。该机构分发食品、制作免费餐食、发展食物花园和共享学生厨房。在Masidleni Daily Meal Project项目下，学期内每个教学日均提供1000份免费热午餐，而Food Bank每月发放一次食品包。

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付款延迟与需求增长

比勒陀利亚大学通过Student Nutrition and Progress Programme计划，在2021年至2025年间向4316名学生提供了援助。其中，1523人获得食品包，1106人获得餐费，1687人获得一次性紧急支持。学生事务副主任莱夸·莫克瓦纳将2025年尤其高的数字与国家学生财政援助计划付款延迟联系起来，这使许多年轻人暂时没有钱购买食物。他表示，需求在2026年仍然存在。

该媒体援引西开普大学的一项研究估计，南非不同大学中不时面临饥饿的学生比例在30%至65%之间。开普半岛理工大学表示，平均收到约500份食品援助申请；该校约60%的学生来自低收入家庭。该机构将食品银行、代金券计划、菜园和营养教育倡议列为可能的支持方向。

西北大学代表路易·雅各布斯指出，粮食不安全会恶化学生的专注力、课堂出勤率、学业成绩和整体福祉，并增加被暂停学业或延迟完成学业的风险。

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