W Republice Południowej Afryki uniwersytety zapewniają pomoc żywnościową studentom bez finansowania, dla których brak żywności wpływa na uczęszczanie na zajęcia i zdawanie egzaminów. Uniwersytet Kapsztadzki poinformował, że jego Program Suwerenności Żywnościowej, założony w 2008 roku, w 2026 roku już przekazał miesięczne paczki żywnościowe 2315 studentom, podaje Daily Maverick.

Paczki żywnościowe i bezpłatne obiady

Program Uniwersytetu Kapsztadzkiego zapewnia studentom paczki produktów o długim terminie przydatności, a w przypadku dostępności dodatkowych środków — także artykuły higieniczne. Według przedstawiciela uczelni Elijaha Mohololi darowizna w wysokości 455 randów pozwala zapewnić jednemu studentowi żywność na około dwa tygodnie oraz artykuły higieniczne na miesiąc. Miesięczne wsparcie żywnościowe dla jednego studenta wymaga około 1800 randów.

Uniwersytet Witwatersrand oświadczył, że w ciągu roku wsparł 5000 studentów. Uczelnia rozdaje żywność, przygotowuje bezpłatne posiłki, rozwija ogrody żywnościowe oraz wspólną kuchnię studencką. W ramach projektu Masidleni Daily Meal Project w każdy dzień zajęć w semestrze dostępnych jest 1000 bezpłatnych gorących obiadów, a Food Bank raz w miesiącu wydaje paczki żywnościowe.

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Opóźnienia w wypłatach i rosnące potrzeby

Uniwersytet w Pretorii za pośrednictwem programu Student Nutrition and Progress Programme udzielił pomocy 4316 studentom w latach 2021–2025. W szczególności 1523 osoby otrzymały paczki żywnościowe, 1106 — środki na żywność, a 1687 — jednorazowe wsparcie w nagłych przypadkach. Zastępca dyrektora ds. studenckich Lekwa Mokwana powiązał szczególnie wysoki wskaźnik w 2025 roku z opóźnieniami w wypłatach z Krajowego Systemu Pomocy Finansowej dla Studentów, przez które wielu młodych ludzi tymczasowo zostało bez pieniędzy na żywność. Jak powiedział, popyt utrzymał się również w 2026 roku.

Badanie Uniwersytetu Zachodniego Przylądka, na które powołuje się publikacja, szacuje, że odsetek studentów okresowo doświadczających głodu na różnych uniwersytetach w RPA wynosi od 30% do 65%. Uniwersytet Technologiczny Półwyspu Przylądkowego poinformował, że otrzymuje średnio około 500 wniosków o pomoc żywnościową; około 60% jego studentów pochodzi z rodzin o niskich dochodach. Wśród możliwych kierunków wsparcia uczelnia wymieniła banki żywności, programy bonowe, ogrody oraz inicjatywy edukacyjne dotyczące żywienia.

Przedstawiciel Uniwersytetu Północno-Zachodniego Louis Jacobs zaznaczył, że brak bezpieczeństwa żywnościowego pogarsza koncentrację, frekwencję na zajęciach, wyniki w nauce i ogólny dobrostan studentów, a także zwiększa ryzyko zawieszenia studiów lub opóźnienia ich ukończenia.

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