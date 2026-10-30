В ЮАР перед местными выборами 2026 года 10 из 12 проанализированных партий дали конкретные обещания относительно библиотек, пять — относительно центров раннего развития детей, а восемь — относительно безопасности школьников. Об этом TimesLIVE сообщает со ссылкой на обзор The Education Desk.

Избиратели будут выбирать муниципальных советников, которые могут влиять на дороги, инфраструктуру, общественную безопасность, библиотечные услуги и регистрацию центров раннего развития детей. В то же время школьное образование в ЮАР относится к полномочиям национальной и провинциальной власти, а не местного самоуправления. По данным Избирательной комиссии, в выборах участвуют 546 партий.

Библиотеки и дошкольные центры

ActionSA, Южноафриканская коммунистическая партия и EFF представили предложения по всем трём направлениям, которые анализировали авторы обзора. ActionSA обещает расширить финансирование центров раннего развития, ввести программы питания и привлекать заброшенные или изъятые муниципальные здания для обустройства детских учреждений.

Южноафриканская коммунистическая партия предлагает развивать библиотеки как общественные центры знаний и культуры с доступом к интернету и местами для обучения. EFF заявила о намерении создавать библиотеки в школах с недостаточным обеспечением и расширять бесплатный публичный Wi-Fi для поддержки чтения.

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Африканский национальный конгресс пообещал сделать муниципальные библиотеки доступными, хорошо освещёнными и обеспеченными публичным Wi-Fi. Inkatha Freedom Party намерена инвестировать в библиотеки и расширять общественную инфраструктуру, в том числе центры раннего развития детей. MK Party обещает ремонтировать и содержать библиотеки, а также обустраивать такие центры в недостаточно используемых зданиях.

Безопасные маршруты в школы

Democratic Alliance предложила программу безопасных маршрутов в школу: мощёные пешеходные дорожки, лучшее уличное освещение и специальный транспорт для учащихся в районах с высоким уровнем преступности. Партия также выступает за офицеров по работе со школами в учреждениях, страдающих от бандитского насилия.

Южноафриканская коммунистическая партия предлагает проводить аудиты безопасности в округах, создавать безопасные маршруты в школы и усилить меры против наркопритонов и незаконных заведений возле школ. UDM поддерживает более строгое соблюдение местных правил и партнёрства с общинами в сфере безопасности, а Build One South Africa планирует усилить полицию в метрополиях для противодействия преступности и торговле наркотиками возле школ.

Freedom Front Plus не определила отдельных обязательств в трёх проанализированных сферах. Что касается Patriotic Alliance, авторы обзора не смогли найти полную программу на выборы 2026 года.

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